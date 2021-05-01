الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم تنظم محاضرة دينية حول سورة الغاشية

مسقط ـ «الخليج 365»:

نظَّمت مؤخرًا الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم محاضرة دينية بعنوان:(سورة الغاشية تتحدث من جديد)، ألقاها الدكتور خالد بن سالم السيابي ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بالتعاون مع مكتبة وقف الحمراء الأهلية عبر الاتصال المرئي.

بدأ المحاضر ببيان أن القرآن الكريم أوضح أن الهدف الرئيسي من خلق الإنسان هو عبادة الله وحده:(وَمَا خَلَقتُ ٱلجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ)، واتباع هدايته، مؤكدًا أن القرآن الكريم في أكثر من موضع بيَّن أن الهدف من إنزال الله القرآن هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما أن في القرآن بركة، وخير، وأن اتباعه سبب الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وأنه صلاح للقلب، وزكاة للنفس، لذلك كان لا بد من الارتباط بالقرآن الكريم: تلاوة، وفهمًا، وتدبرًا، وعملًا، ودعوة.

وقال الدكتور السيابي: ومن هذه السور التي علينا أن نتدبرها، ونتمعن فيها سورة الغاشية، وليكن دأبنا عندما نتلوها ونتلو غيرها من السور والآيات كأنها تمرُّ علينا أول مرة، لنركز في معانيها، ولنستبصر بهداياتها، ولنربطها بواقعنا، ولتزكي أنفسنا، وتقوي إيماننا، ثم حث بعد ذلك على الاستفادة من أمثال هذه اللقاءات. كما أوضح أن المحور الرئيس لسورة الغاشية هو بيان مصير أهل النار ومصير أهل الجنة، وتتفرع من هذا المحور العام أربعة محاور، الأول: جزاء أهل النار، وبعض من عذابهم، والثاني: جزاء أهل الجنة، وبعض من نعيمهم، والثالث: الدعوة إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض وما بث فيها، والرابع: التذكير بكتاب الله العزيز، وضرورة مراجعته، والاهتمام بهذه النفس، وأن منقلبها إلى الله.