الأربعاء.. الأوقاف والشؤون الدينية تنظم «تعارف»

مسقط ـ «الخليج 365»:

تنظِّم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ممثلة بدائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء يوم الأربعاء القادم فعالية (تعارف) والتي يتم تنظيمها هذا العام عبر الشبكة المعلوماتية وذلك للتعريف بالدين الإسلامي للجاليات غير المسلمة والمقيمة بالسلطنة.

وستتضمن (تعارف) عددا من الفقرات والبرامج والتي منها محاضرة للشيخ إسماعيل بن موسى منك مفتي المسلمين في زيمبابوي بعنوان “القرآن علاج للروح والعقل والجسد”.

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