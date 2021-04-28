إجرءات إدارية وفنية للتعامل مع تصاعد إصابات «كوفيد ـ 19» بظفار

في المحليات 28 أبريل,2021 نسخة للطباعة

نفذت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار مؤخرًا حزمة من الإجراءات الاحترازية والقرارات الإدارية والفنية لمواكبة التسارع المطرد في أعداد الإصابات الناجمة من تفشي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في المحافظة، وتزايد الحالات المنومة بمختلف أقسام مستشفى السلطان قابوس بصلالة.

فقد أصدرت لجنة التأهب الوبائي لمرض كورونا بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار ـ خلال اجتماعها الطارئ الذي عقد في الثالث من أبريل الحالي ـ عددًا من القرارات الهادفة إلى التعامل مع تطورات الأعداد المتزايدة في اصابات (كوفيد ـ 19)، منها تشكيل فريق عمل برئاسة مدير دائرة التمريض وفريق عمل آخر برئاسة الدكتور مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية والطبية المساعدة بهدف حصر الكوادر البشرية من الفئات التمريضية والأطباء في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ومستشفى السلطان قابوس وتوزيعها بالشكل الذي يكفل تقديم الخدمة لمرضى (كوفيد ـ 19) في أجنحة مستشفى السلطان قابوس وبقية المؤسسات الصحية بالمحافظة.

كما جاءت التوجيهات كذلك بتفعيل التدريب على رأس العمل للكوادر الفنية وتوجيهها للعمل جنبا إلى جنب مع الطاقم الطبي لمجابهة تصاعد أرقام الحالات المرقدة في أقسام العزل الخاصة بمرضى (كوفيد ـ 19) أو وحدات العناية المركّزة، مما يساعد على متابعة تلك الحالات بالشكل المطلوب وبجهد متواصل لمتابعة تطورات مؤشراتها الحيوية ومساعدة الاطقم الطبية الأخرى بالمستشفى.

كما قررت لجنة التأهب الوبائي بالمديرية أيضا إغلاق (3) مراكز صحية بمدينة صلالة وهي: (مركز الدهاريز الصحي ومركز صلالة الجديدة الصحي ومركز حجيف الصحي) للاستفادة من القوى البشرية التي تعمل بها لرفد القوى البشرية العاملة بمستشفى السلطان قابوس بصلالة في ظل تنامي إصابات (كوفيد ـ 19) بالمستشفى.

إلى جانب ذلك فقد قررت اللجنة الإيقاف المؤقت لجميع العمليات الجراحية غير الضرورية، وإيقاف منح إجازات للعاملين الصحيين، ومنع الزيارات بمستشفى السلطان قابوس، وتقليص العمل بالعيادات التخصصية بنسبة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى ضم الكوادر البشرية الإدارية والفنية العاملة بمركز فحص اللياقة الطبية للاستفادة منها في المستشفى بعد توقيف العمل بالمركز مؤقتا، مع اعادة توزيع القوى العاملة من الفئات الطبية والطبية المساعدة، وإعادة العمل بجدول المناوبات في المستشفى للتعامل مع الضغط المتزايد على الخدمات الطبية.

وفي ذات الإطار تم توجيه الأطباء في وحدة الحوادث والطوارئ ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية على سرعة الإبلاغ عن حالات الوفيات الناتجة عن فيروس (كوفيد ـ 19) عن طريق برنامج ترصد.

أما على الجانب المجتمعي فقد نشرت إعلانات توضح جداول المواعيد الجديدة بالعيادات التخصصية بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، وآلية توفير الأدوية الشهرية لذوي الأمراض المزمنة عبر خدمة الواتساب.

وعلى صعيد متصل قامت دائرة الرعاية الصيدلانية والمستودعات الطبية بمحافظة ظفار بتشكيل فريق عمل مشترك مع دائرة مستودع صلالة الطبي بمستشفى السلطان قابوس، لحصر مجموعة المواد الطبية والأدوية المستخدمة في الوقاية وعلاج الحالات المرقدة بسبب (كوفيد ـ 19) بناء على البروتوكول الوطني المعتمد لعلاج أعراض ومضاعفات مرض (كوفيد ـ 19)، ومتابعة توافرها بكميات كافية تغطي احتياجات المرضى، بالإضافة إلى توفير محاليل فحص البلمرة للمختبر الجزيئي بالمستشفى، والتأكد من أن جميع تلك الاحتياجات متوافرة دون الحاجة إلى إرسال العيِّنات إلى محافظة مسقط.

فيما استمر فريق التقصي الوبائي بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار في ترصد وتقصي حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في المحافظة، وتمت إضافة اعضاء جدد لمقابلة الزيادة الحاصلة في أعداد الإصابات المكتشفة، ويعنى الفريق المشكل منذ بداية الجائحة باستقبال أرقام الحالات من مختلف المؤسسات الصحية بالمحافظة سواء عامة أو خاصة، وتسجيل الحالات الإيجابية ونتائج فحص البلمرة والاتصال بالمريض والتقصي عن بياناته الشخصية والأعراض والمخالطين له، بالإضافة إلى إصدار قرارات العزل للمخالطين.