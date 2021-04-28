مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي ـ وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) سعادة هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة. تم خلال المقابلة استعراض عدد من الجوانب الثنائية بين السلطنة والمملكة المتحدة إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يعزز مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يستعرض مع السفير البريطاني عددا من الجوانب الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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