«45» متسابقا ومتسابقة يشاركون فـي المسابقات الرمضانية بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

بمشاركة (45) متسابقا ومتسابقة بدأت فعاليات المسابقات الرمضانية بمركز جامع الغوابي بولاية شناص عن طريق التواصل بـ(الأون لاين) عبر برنامج (زووم). ويشرف على تنظيم هذه المسابقات شباب متطوعون من أهالي قريتي الغوابي والهاملية التابعتين للولاية، وبدأت الاستعدادات المبكرة للمسابقات منذ شهر شعبان.

وتشمل المسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى المراحل السنية في المستوى الأول: الحفظ من سورة الأعلى إلى سورة الناس، والمستوى الثاني: الحفظ من سورة النبأ إلى سورة الناس، والمستوى الثالث: الحفظ من سورة الملك إلى سورة الناس، ثم مسابقة فارس التلاوة والصوت الحسن لفئة صغار السن (6 ـ 10) سنة، المستوى الأول: تلاوة سور الفجر والبينة والعاديات والمستوى الثاني: تلاوة سورة التكوير والطارق والغاشية، ثم مسابقة الشباب من (16 ـ 18) تلاوة سورة الجن والقيامة والنبأ.

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