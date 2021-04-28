جلسة مباحثات سياسية بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية

مسقط ـ العمانية: عُقدت أمس جلسة المباحثات السياسية بين حكومتي السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترأس الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ـ وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب الإيراني معالي الدكتور محمد جواد ظريف ـ وزير الخارجية.

تناولت المباحثات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والتأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعلى ميثاق الأمم المتحدة ودعم النظام الدولي القائم على القانون والمساواة والعدالة وتعزيز مساعي وسبل تحقيق الأمن والاستقرار وأهمية حلّ القضايا والنزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار بين مختلف الأطراف تحقيقًا للسلام والوئام العالميين.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر بينهما في مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها ما يواجهه العالم حاليًّا للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، مؤكدين على أهمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة وتعزيز الجهود للسيطرة على هذا الوباء والوقاية منه. حضر جلسة المباحثات عدد من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين.

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