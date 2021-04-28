سفير الأردن لدى السلطنة: العلاقات «العمانية ـ الأردنية» علاقات تاريخية ومتميزة تستند إلى التفاهم ووحدة المصير والهدف المشترك

مسقط ـ العمانية: أشاد سعادة السفير أمجد القهيوي ـ سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى السلطنة بموقف حكومة السلطنة حول الأحداث الأخيرة بالأردن، واصفًا ذلك (بأنه ليس بغريب عن السلطنة في دعم الاستقرار والأمن بالمنطقة). ونوَّه سعادته في حديث لوكالة الأنباء العُمانية أن العلاقات (العمانية ـ الأردنية) تاريخية ومتميزة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه جلالة الملك عبدالله ابن الحسين ـ حفظهما الله ورعاهما. وبيَّن سعادته أن العلاقات بين البلدين تستند إلى التفاهم ووحدة المصير والهدف المشترك والتنسيق المستمر بين القيادتين في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية. وأشار سعادته إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2020م (140) مليون دولار، مشيرًا إلى الرغبة الصادقة في زيادة هذا الرقم من خلال تشجيع الاستثمار بين البلدين خصوصًا في المناطق الاقتصادية في ظل التسهيلات الجديدة التي أقرّتها السلطنة في مجال الاستثمار. وأكد سعادته أن الاتصالات مستمرة في اللجنة (العُمانية ـ الأردنية) بهدف تنشيط الجانب التجاري بين البلدين في مختلف المجالات. وأشاد سعادته برؤية عمان ٢٠٤٠ واصفًا إياها بأنها رؤية واضحة تستند إلى العديد من المعايير التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد العُماني وجذب الاستثمار لما تتميَّز به السلطنة من موقع جغرافي متميز. وحول الأجواء الرمضانية في الأردن قال سعادته: إن العادات الاجتماعية في الأردن لا تختلف عنها في السلطنة وما يميز المملكة الأردنية الهاشمية في الشهر الفضيل هي الزيارات بين الأقارب وتناول الوجبات التقليدية بالإضافة إلى الإقبال الكبير على الحلويات الأردنية التي تشتهر بها، سائلًا الله العلي القدير للدول العربية والإسلامية الاستقرار والسلام والأمن.