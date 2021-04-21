وزير المكتب السلطاني يبحث مع السفيرة الليبية عددا من الموضوعات التي تهم البلدين

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني بمكتبه أمس سعادة سنية أبو القاسم غومة ـ سفيرة دولة ليبيا المعتمدة لدى السلطنة. في بداية المقابلة رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بسعادة السفيرة، التي تقدمت بشكرها وتقديرها للسلطنة، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين، وكذلك استعراض مسيرة العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط السلطنة بدولة ليبيا الشقيقة وبما يحقق المصالح المشتركة.

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