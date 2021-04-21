مسقط ـ العمانية: ناقشت لجنة الشؤون البلدية بولاية مسقط طلب تمديد فترة السماح للصهاريج بالتزود بالمياه وفتح المحطة خلال أيام الأسبوع بالولاية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد أشرف بن أحمد البوسعيدي ـ نائب والي مسقط رئيس اللجنة. كما ناقشت اللجنة عددًا من المواضيع من بينها صيانة الطرق الداخلية والضوابط الخاصة لتسوير الحظائر الزراعية بالولاية.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الشؤون البلدية بمسقط تمدد فترة السماح للصهاريج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.