شهاب بن طارق يتسلم رسالة من وزير الدفاع الياباني ويستقبل سفير المملكة المتحدة

مسقط ـ العمانية: تسلم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رسالة خطية من معالي نوبو كيشي ـ وزير الدفاع الياباني، تتضمن تقديم الشكر على التسهيلات المقدمة للجانب الياباني في السلطنة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه بمعسكر المرتفعة لسعادة توشينوري كوباياشي ـ سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة، وخلال اللقاء أكد سموه بأن السلطنة لن تألو جهدًا لتقديم التسهيلات للدول الشقيقة والصديقة، كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة سعادة هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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