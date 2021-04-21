المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

يسعى الفريق الخيري بولاية المصنعة إلى تحقيق العديد من الأهداف لدعم العديد من فئات المجتمع وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد.

وقال سلطان بن خليفة السعدي ـ نائب رئيس فريق المصنعة الخيري التابع للجنة التنمية الاجتماعية بولاية المصنعة: إن الفريق يحرص سنويًّا على كفالة الأيتام بالولاية، فقد أطلق الفريق هذا العام مبادرة (ألم يجدك يتيما فأوى) والتي خصصت لكفالة الأيتام، حيث بلغ عدد المكفولين من الأيتام 187 يتيمًا من أبناء الولاية وذلك بتوفير (56.100) ريال عماني بواقع 25 ريالًا شهريًّا لكل يتيم.

وأضاف السعدي: هناك العديد من المبادرات التي يقيمها فريق المصنعة الخيري خلال شهر رمضان المبارك منها حملة (فرحهم بريالك) لكسوة العيد التي تهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة والأيتام، موضحًا بأن الحملات ما زالت مستمرة والدعم على حسابات الفريق من أجل خدمة أبناء المجتمع بالولاية.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 56 ألف ريال عماني .. كفالة الأيتام بفريق المصنعة الخيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.