«الصحة» تدشن مبادرة التثقيف الصحي لتشجيع الفئات المستهدفة لأخذ اللقاح والتطعيم ضد «كوفيد ـ 19»

تضمنت محافظات ظفار والوسطى وشمال الشرقية مسقط ـ العمانية: دشَّنت وزارة الصحة ممثلة في دائرة التثقيف وبرامج التوعية الصحية بالتعاون مع المديرية العامة للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم مبادرة التثقيف الصحي لتشجيع المجتمع من الفئات المستهدفة لأخذ اللقاح والتطعيم ضد (كوفيد ـ 19)، في ثلاث محافظات هي:(ظفار والوسطى وشمال الشرقية)، والتي تأتي في إطار الجهود الوطنية لإنجاح حملات التطعيم.

وحول المبادرة قالت نظيرة بنت أحمد الحارثية ـ المديرة العامة المساعدة للمرشدات: مبادرة التثقيف والتوعية بأهمية التطعيم وأخذ لقاح (كوفيد ـ 19) تأتي ضمن الجهود الوطنية والشراكة بين وزارة الصحة ممثلة في دائرة التثقيف وبرامج التوعية الصحية، والمديرية العامة للكشافة والمرشدات لتكثيف الجهود المشتركة لدعم جهود التطعيم ضد فيروس (كوفيد ـ 19)، من خلال أقسام الكشافة والمرشدات والمديريات العامة للخدمات الصحية بتلك المحافظات لتعزير التكامل بين القطاعات لتحقيق ما تنشده الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وفق مراحلها المختلفة والفئات التي تستهدفها.

وأضافت: إن حملة التثقيف تتضمن تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية بعدد من المواد الإعلامية التوعوية التي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع المحلي بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وتشجيع المستهدفين على أخذ اللقاحات. من جانبها قالت الدكتورة نوال بنت علي الراشدية ـ مديرة دائرة التثقيف وبرامج التوعية الصحية بوزارة الصحة: تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المجتمع على أخذ اللقاح وخصوصًا الفئات المستهدفة للتطعيم، حيث تم اختيار ثلاث محافظات لبدء المبادرة هي: محافظة ظفار، محافظة الوسطى ومحافظة شمال الشرقية في وهذا الاختيار جاء بناءً على الإحصاءات الصادرة من حيث نسب تغطية اللقاح للفئات المستهدفة والمحافظات.

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