«الشورى» يبحث سبل تنمية مهارات الشباب لوظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل

مسقط ـ «الخليج 365»:

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء كلا من سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد مدير دائرة الدراسات والبحوث التنموية بوزارة الاقتصاد وعددا من المختصين بالوزارة، وذلك للاستئناس بمرئياتهم حول الرغبة المبداة بشأن تنمية المهارات الأساسية للشباب العماني واحتياجات سوق العمل؛ حيث قدمت وزارة الاقتصاد خلال اللقاء عرضًا مرئيًّا حول مبادرة مهارات المستقبل لعمان والتي تم تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن التعريف بأهداف المبادرة وإطار عملها، والشراكة مع مختلف القطاعات .. كما تطرق الحديث إلى مكونات المشروع الرئيسة وبالتوافق مع رؤية عمان 2040، والمؤسسات الحكومية المعنية بتنمية المهارات.

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