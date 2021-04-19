برنامج تدريبي حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»

في المحليات 19 أبريل,2021 نسخة للطباعة

مسقط ـ «الخليج 365»:

نظَّمت وزارة التنمية الاجتماعية ـ ممثلةً في المديرية العامة للتنمية الأسرية (دائرة شؤون المرأة) ـ يوم أمس برنامجًا تدريبيًّا حول إعداد التقرير الوطني الدوري الرابع للسلطنة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة عدد من المسؤولين بوزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، والذي يستمر على مدى يومين في الفترة من 19 إلى 20 إبريل الجاري. وتضمن البرنامج في يومه الأول مناقشة محور آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وعملية إعداد التقارير الدولية والدورية بشأن معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك مناقشة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ويتناول البرنامج في يومه الثاني مناقشة الدليل المرجعي لإعداد التقرير الدوري الرابع عن تنفيذ اتفاقية (سيداو)، والوقوف على المبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقارير الدورية حول هذه الاتفاقية. وحول أهمية هذا البرنامج أكد محمد عبده الزغير ـ خبير بوزارة التنمية الاجتماعية، المدرب في البرنامج بأنه يعقد في إطار الاستعدادات الجارية لإعداد التقرير الدوري الرابع عن حقوق المرأة في السلطنة، والذي يأتي متوافقًا مع عملية إعداد التقارير الدورية الدولية عن مستوى تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت وانضمت إليها السلطنة، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقال فضيلة الشيخ إبراهيم بن سيف المعولي ـ قاضٍ بمحكمة مسقط الابتدائية، عضو لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: إن البرنامج يهدف إلى تعميق الوعي بحقوق المرأة في المجتمع العماني بما يخدم إعداد التقارير الدولية التي تطلب من الجهات الرقابية على التزام الدول بالاتفاقيات الدولية، وإن البرنامج ركز في محاوره المختلفة على التقديم بآليات الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان عمومًا، ثم التركيز على حقوق المرأة خصوصًا وفقًا لاتفاقية (سيداو) والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني (42/‏2005) والذي يبين بأن السلطنة راعت خمسة تحفظات على انضمامها إلى هذه الاتفاقية، موضحًا بأن السلطنة قامت بسحب أحد التحفظات الخمسة بموجب المرسوم السلطاني رقم:(3/‏2019) المتعلق بمنح نفس الحقوق المتعلقة بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل إقامتهم وسكناهم. وأشارت شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية ـ مديرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى أن مشاركة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في البرنامج التدريبي تأتي حول إعداد التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتتابع اللجنة أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها السلطنة والمتاحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك قضايا حقوق الإنسان للمواطنين في الخارج، موضحةً بأن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حصلت على عضوية (التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، حيث تم اعتمادها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الفئة بـ(موجب مبادئ باريس)، مضيفةً بأنه على الصعيد الدولي تلتزم اللجنة بتقديم تقارير موازية (الظل) عن حالة حقوق الإنسان في السلطنة إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتعمل اللجنة أيضا على الرد حول الاستبانات الواردة من المقررين الخواص فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان المختلفة.

وأكدت الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية ـ أستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس أن البرنامج يأتي انطلاقا من حرص حكومة السلطنة على تأكيد حقوق المرأة المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث تتابع حكومة سلطنة عمان المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بالمرأة، وتسعى من خلال ما تصدره من تشريعات إلى تأكيد مقررات تلك المحافل بشأن تمكين المرأة في أداء دورها في المجتمع وكفالة الحماية القصوى لحقوقها ومن الملاحظ أن المرأة العمانية حظيت منذ انطلاقة النهضة المباركة بعناية ورعاية فائقة، إذ فتحت أمامها فرص التعليم كاملة بكل مراحله ومستوياته والعمل في مختلف المجالات والمشاركة في مسيرة البناء الوطني. وأوضحت المهندسة حميدة بنت سلوم الشكيرية ـ مديرة التنمية الريفية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بأن البرنامج يكسب المشاركين المعارف والمهارات في إعداد التقارير الوطنية الدورية التي ستسهم بلا شك بشكل كبير في دعم اللجنة في جهودها لتطوير وتحسين جودة التقارير المرفوعة والمقدمة، كما تسهم في تطوير آليات المتابعة للتوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية.