نضوب الماء فـي فلج قرية السخنة ببدبد .. ومناشدات لـ«الثروة الزراعية» بإحيائه

كتب ـ يوسف الحبسي:

نضب الماء في فلج قرية السخنة بولاية بدبد وهو شريان الحياة الوحيد لمزارع القرية، إذ تزامن معه جفاف البئر المساعد للفلج والآبار الأخرى، رغم مناشدات أهالي السخنة للجهات المعنية منذ سنوات بتقديم الدعم والصيانة لمورد القرية من المياه .. إلا أن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (سابقًا) والملغاة، اعتذرت قبل سنوات عن الصيانة لإحياء فلج السخنة، ومع تحول موارد المياه إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يجدد أهالي السخنة مناشدتهم للوزارة بضرورة الدفع لإحياء فلج القرية الذي نضبت مياهه.

وقال محمد بن حميد الرحبي ـ وكيل فلج السخنة ببدبد: إن الجفاف أدى إلى تناقص الغطاء الزراعي في قرية السخنة التي يعدها فلجها شريان الحياة لمزارعيها ومع ما آلت إليه الأوضاع اليوم من نضوب الفلج والآبار الخاصة والبئر العامة المساعدة، فإننا نناشد وزارة الثروة الزراعية والثروة السمكية وموارد المياه التدخل لصيانة فلج السخنة القديم وإعادة إحيائه لتعود الأرض إلى الاخضرار كما عهد عن السخنة، إذ يعد الفلج المصدر الأساسي في الري، وقد مضى على انقطاعه المتكرر سنوات وفق رواية الآباء والأجداد من كبار السن بالقرية.

وأشار إلى أنه تم في عام 1995م حفر بئر لمساعدة الفلج، كما قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (سابقًا) والملغاة، ممثلة في بلدية بدبد في عام 2015 بإجراء صيانة وشق ساعد جديد من البئر لمساعدة الفلج بنظام (غراق فلاح) .. وتقدمنا بطلب صيانة الفلج في عام 2016 لذات الوزارة الملغاة إلا أنها اعتذرت معللةً ذلك بأن الصيانة السابقة لم تمضِ عليها 5 سنوات، ونناشد مجددا اليوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إحياء فلج السخنة ودعم مزارعي القرية للعودة مرة أخرى إلى زراعة أراضيهم في القرية الواقعة بمحاذاة محافظة مسقط.