«هيئة البيئة»: قرار بتشكيل فريق دعم الانتقال إلى استخدام الأكياس الصديقة للبيئة

مسقط ـ العمانية: أصدرت هيئة البيئة قرارًا بتشكيل فريق دعم الانتقال إلى استخدام الأكياس الصديقة للبيئة.

ويقوم الفريق بوضع آلية لحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية خلال الفترة القادمة وتلافي التحديات الناتجة عن الاستهلاك المفرط لأكياس التسوق البلاستيكية 50 میكرون ترسيخًا للوصول إلى الأهداف المتوخاة من تطبيق القرار. كما يتولى الفريق تقييم الوضع الراهن لإدارة النفايات البلاستيكية في السلطنة والخروج برؤية واضحة حيال إدارتها بنظام متكامل ومستدام بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوجيه المصانع والمورّدين بالبدائل المعتمدة من هيئة البيئة وهي القماشية والورقية والقطنية ودعم اتجاه الموردين للأكياس الصديقة للبيئة والمصنعين لفتح خطوط إنتاج للأكياس البديلة القماشية المنسوجة وغير المنسوجة والورقية والكرتونية والقطنية وبما يتوافق مع التوجه الوطني والدولي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية. ويتولى الفريق أيضًا دعم تنفيذ الالتزام بمتطلبات القرار تمهيدا لتطبيق حظر تداول جميع أكياس التسوق البلاستيكية وغير الصديقة للبيئة في الأسواق المحلية ورفع تقارير شهرية لسعادة رئيس هيئة البيئة يوضح الأعمال المنجزة والتوصيات.

ويأتي تشكيل الفريق برئاسة مدير عام الشؤون البيئية وعضوية كلٍّ من: مدير عام الصناعة ومدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومدير دائرة المواد الكيمائية بهيئة البيئة ومدير دائرة المعارض والترويج ومدير دائرة اللجان المختصة بغرفة تجارة وصناعة عمان ومساعد مدير تنظيم ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك، بالإضافة إلى عضوية المصنع الوطني للأكياس الورقية ومصنع ألفا للبلاستيك والشركة العمانية للصناعات البلاستيكية ورئيس قسم الرصد والتقييم بالانتداب بهيئة البيئة.

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