«كورونا»: 181430 إجمالي الحالات المسجلة فـي السلطنة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل (1399) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و(12) وفاة وتعافي (1346) حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ (107) حالات، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية (818) حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى (265) حالة. وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة (181430) حالة والمتعافين (161670) بنسبة تصل إلى 89 بالمئة والوفيات (1890) بنسبة 0ر1 بالمئة. وتواصل وزارة الصحة تطعيم الفئات المُستهدفة في المرحلة الأولى للحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) بلقاحي (فايزر – بيونتيك) و(أكسفورد – أسترازينيكا)، حيث بلغ إجمالي المُطعَّمين حتى يوم أمس الأول (198563).

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