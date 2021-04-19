رئيس هيئة حماية المستهلك يزور المراكز والمحلات التجارية بالسيب لمتابعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة

مسقط ـ «الخليج 365»:

قام سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك أمس بزيارة للمراكز والمحلات التجارية بأسواق ولاية السيب، وذلك للوقوف على مدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي بدأ سريان تطبيقها 16 أبريل 2021م للتأكد من التزام المزودين بآليات تطبيق الضريبة وفق قانون ولائحة قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يشرف عليها جهاز الضرائب.

وأكد سعادته للمزودين أن الهيئة تعمل وفق آليات عمل متواصلة في متابعة ومراقبة الأسعار في الفترة القادمة للتأكد من استقرارها وعدم رفعها دون مبرر، مشيرًا إلى أنه يجب عدم استغلال فرض الضريبة ورفعها أعلى من النسبة المحددة، مناشدًا المزودين بتخفيض هامش الربح في جميع السلع التي تشملها الضريبة بهدف تقليل نسبة الفائدة على المستهلك من ضريبة القيمة المضافة.

وقال سعادته: يجب على المستهلك أن يدرك كيفية احتساب قيمة الضريبة، وينبغي عليه في هذه المرحلة أن تكون لديه المعرفة الكافية عن قائمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حتى لا يتعرض للغش أو الخداع من قبل البعض، مطالبًا المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أية تجاوزات بالسوق، مؤكدًا أن الهيئة لديها خطة عمل في متابعة ومراقبة جميع الأسواق بالمحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.