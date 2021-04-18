يقوم فريق التحقق لتقييم سلامة الموظفين من جائحة (كوفيد – 19) ـ الذي تم تشكيله بموجب القرار الوزاري رقم:

(105/ 2020) برئاسة الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرية ــ مدير عام مركز ضمان الجودة ويُعنى بتطبيق الاجراءات الاحترازية في بيئة العمل بوزارة الصحة ـ بجهود كبيرة في زيارة للمديريات العامة التابعة لديوان عام الوزارة لتطبيق الاجراءات والاشتراطات الواجب اتباعها في بية العمل، ورفع تقارير الزيارة بالملاحظات التي يجب أن يتم تطبيقها لتحقيق سلامة الموظفين والعاملين بهذه المديريات بناء على استمارة تدقيق تم عملها لهذا الغرض تشمل على جميع الجوانب الوقائية، لهدف الحفاظ على سلامة الموظفين وتواجدهم في بيئة عمل آمنة، كما تم مؤخرا اسناد مهام أخرى لأعضاء الفريق بزيارة المديريات العامة بالمحافظات والمستشفيات لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية في بيئة العمل للموظفين كما يقوم الفريق بعمليات التقصي الوبائي للإصابات بـ(كوفيد – 19) بديوان عام الوزارة، وعلى ضوء ذلك يقوم مباشرة باتخاذ الاجراءات حيال الحالات التي يتم التقصي عنها في بيئة العمل، اضافة الى الجهود الذي يقوم بها أعضاء الفريق الالتقاء بصفة أسبوعية ومتابعة عمليات التقصي والزيارات الميدانية للمديريات، وذلك حرصًا على سلامة الموظفين والعاملين بوزارة الصحة.

كانت هذه تفاصيل خبر جهود كبيرة لفريق التحقق بالصحة لتقييم سلامة الموظفين من جائحة «كوفيد ـ 19» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.