«التنمية الاجتماعية» تنفذ البرنامج الصيفي للعام «2020 ـ 2021» لمراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية

أصدرت معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بأن ينفذ البرنامج الصيفي للعام التأهيلي الحالي (2020 /2021) للملتحقين بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية والخاصة والأهلية يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021م، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021م، وذلك وفقًا للمجالات والفعاليات والأليات والتوقيت المناسب التي يصدر بها قرار من المدير العام للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تنفذ برامج الإنماء المهني للعاملين في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021م، وذلك وفقًا للخطة التي يصدر بها قرار من المدير العام للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشار القرار إلى بدء إجازة العام التأهيلي الحالي (2020/ 2021م) للمشرفين وأعضاء الهيئة التأهيلية والإداريين والعاملين في جميع مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021م وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021م، على أن يبدأ العام التأهيلي (2021/ 2022م) في جميع هذه المراكز، وبدء دوام المشرفين والهيئة التأهيلية والعاملين فيها يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021م.

وحول (البرنامج الصيفي) ـ الذي يطبّق لأول مرة في هذه المراكز التأهيلية ـ فقد أوضح حمود بن مرداد الشبيبي ـ مدير عام مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية بأن هذا البرنامج يتيح الفرصة للحالات لتحقيق استفادتها من جلسات التأهيل خلال فترة الصيف، مما يضمن عدم انقطاع خدمة التأهيل عنها، حيث تتطلب ظروفها استمرار عملية تأهيلها ـ وبالأخص ـ خلال فترة جائحة (كوفيد ـ 19)، والتي أثرت على الجلسات التأهيلية، نظرًا لإغلاق المراكز التأهيلية في تلك الفترة، كما يسهم هذا البرنامج الصيفي في توفير جوانب ترفيهية بحسب ظروف الجائحة لهذه الحالات، وبالتالي سيكون هذا البرنامج متنوعًا في فعالياته وفقراته بما يحقق الأهداف المرجوة منه.