طريق «هجيرمات ـ مسكن» بحاجة إلى الازدواجية و السلامة والأمان

يربط الظاهرة بشمال وجنوب الباطنة

كتب ـ محمد العلوي :

يعد طريق (الهيال ـ مسكن) من الطرق المهمة التي تربط عدد من المحافظات بعضها ببعض وتخدم العديد من القرى والتجمعات السكانية منها طريق (عبري ـ الرستاق) بمحافظة جنوب الباطنة ومسكن الغيزين بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة إلا أن هذا الطريق يحتاج الى كثير من عوامل السلامة الآمنة وهو شريان حيوي وهو من الطرق التي كان من المفترض ان يتم تنفيذه ضمن المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى لازدواجية (عبري ـ مسكن) ولكنه لم يرَ هذا المشروع النور والأهالي يناشدون الحكومة بسرعة البدء في ازدواجيته.

(الخليج 365) التقت ببعض الأهالي الذين أعربوا عن مناشدتهم لأهمية الإسراع في الازدواجية، حيث أوضح عبدالله بن علي الكلباني ـ أحد القاطنين على مسار الطريق بأن طريق (عبري ـ الرستاق) من الطرق الحيوية جدًّا وشريان أساسي بين محافظة الظاهرة ومحافظة جنوب وشمال الباطنة كما أنه معبر يومي للمتوجهين إلى محافظة مسقط، الذي يبدأ من دوار هجيرمات إلى مسكن، حيث يحتاج الى وسائل الأمان وأهمها غياب الأكتاف والمنحدرات الشديدة على جانبي الطريق ومداخله الضيقة جدًّا والتي لا تتسع الا لمركبة واحدة، كل هذا ساهم في زيادة عدد الحوادث المميتة والتي ذهب ضحيتها الكثير من الشباب والآباء والامهات، ونرجو الاسراع في تنفيذ ما تبقى من الازدواجية لطريق (عبري ـ مسكن)، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مركز الولاية إلى بلدة هجيرمات منذ عام 2015، ولكن وللأسف الشديد توقف تنفيذ المرحلة الثانية الممتدة إلى بلدة مسكن وبدون أسباب واضحة إلى يومنا.

حوادث خطيرة

كما تحدث كلٌّ من سالم بن خزام الغساني وأحمد بن راشد الغساني من سكان بلدة الحومانية بولاية عبري وهما معلمان في مدرسة سعد بن عبادة الواقعة على الطريق المذكور، مؤكدان بأن هناك الكثير من الحوادث المميتة والخطيرة قد وقعت في الطريق، وذهب ضحيته أطفال أبرياء الى جانب الآثار النفسية الأخرى الامر الذي يجب التدخل فيه.

خطورة كبيرة

من جانبه أوضح احمد بن راشد المعمري بأن كثيرًا من الحوادث المميتة تقع على الطريق المذكور يقول انه يوميًا يمران في الطريق الذي يشكل خطورة كبيرة على مستخدميه، مؤكدًا أهمية وضرورة البدء في الازدواجية من دوار هجيرمات الى مسكن التي سوف يخفف من الازدحام المروري ويخفف من الحوادث المميتة.