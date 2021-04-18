السلطنة ونيجيريا تنضمان لمنظمة التعاون الرقمي

مسقط ـ «الخليج 365»:

أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن انضمام السلطنة وجمهورية نيجيريا الاتحادية لعضويتها مع اعتبارهما دولتين مؤسستين بالمنظمة إلى جانب الأعضاء الخمسة الأوائل ممثلين في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان، حيث تشكل الدول السبع مجتمعة كتلةً اقتصادية تقترب من 2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، قادرة على الوصول إلى أسواق مشتركة تبلغ الفرص فيها أكثر من 14 تريليون دولار، وبقوة سكانية تصل إلى 480 مليون نسمة تمثل فئة الشباب منهم 80%. من جهة أخرى عقدت المنظمة اجتماعها الأول بالعاصمة الرياض برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بحضور ومشاركة وزراء دول المنظمة، وبحضور كل من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغبرينده وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف وممثلين من برامج الأمم المتحدة الأخرى.

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