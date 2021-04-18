بلدية الداخلية تكثف حملاتها التفتيشية للمطاعم والمقاهي ومحلات المواد الغذائية

نـزوى ــ من سالم السالمي:

تواصل بلدية الداخلية تكثيف جهودها الرقابية من خلال حملات التفتيش ومراقبة الأغذية بكافة دوائر البلديات بالمحافظة بتنفيذ عدد من البرامج التفتيشية المكثفة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة كالمطاعم والمقاهي ومحلات المواد الغذائية.

تهدف هذه البرامج لتعزيز الدَّوْر الرِّقابي على هذه المنشآت لمراقبة صحة وسلامة الأغذية المعروضة للمستهلكين خلال الشهر الفضيل الذي يشهد إقبالًا على شراء الوجبات والمواد الغذائية باختلاف أنواعها والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها في القوانين والأنظمة البلدية والتعليمات التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد ـ 19). ونظرًا للزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد الذبائح التي تستقبلها المسالخ خلال الشهر الفضيل قامت بلدية المحافظة بتهيئة المسالخ بالخدمات والمعدات المطلوبة للكشف على المذبوحات، والتأكد من صلاحيتها، إضافة إلى توافر العمالة الكافية من القصابين وعمال النظافة، بما يُسْهِم في سرعة إنجاز العمل والتخلص الآمن والسريع من مُخلَّفات الذبح حفاظًا على الصحة العامة.

كما تؤكد البلدية على أهمية الذبح داخل المسالخ، وذلك من مُنطلق أن الذبح فيها يحقق الكشف البيطري على الذبائح قبل الذبح وبعده ويوفر لحومًا سليمة ومذبوحة وفقًا للشريعة الاسلامية وخالية من الأمراض، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من التلوث من خلال التعامل السليم والتخلص الآمن من مخلفات الذبح، مشيرًا إلى أنَّ الذبح في المسالخ يتم من خلال قصابين مؤهلين ومرخصين قانونيًا وخاضعين للرقابة المستمرة من قبل الوزارة.

تأتي إقامة هذه البرامج والحملات امتدادًا لجهود البلدية وسعيها في متابعة أوضاع المنشآت الغذائية المختلفة بما يكفل سلامة وجودة الأغذية وتقديم أغذية صحية صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن الوقاية من الأمراض التي تسببها الأغذية والحد من حدوث حالات التسمم الغذائي والحفاظ على الصحة العامة.