«التأمينات الاجتماعية» تعزز التحول الرقمي لخدماتها الإلكترونية

مسقط ـ «الخليج 365»:

تسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن يكون لها دور أساسي وفعَال، في تحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية بما فيها استراتيجية عُمان الرقمية ورؤية عُمان 2040. ويتمثل هذا السعي ويُترجم من خلال الخطط الاستراتيجية والتشغيلية التي تتبناها الهيئة في تحقيق رؤيتها ورسالتها للمساهمة في المنظومة المتكاملة للحماية الاجتماعية التي تتجه الحكومة نحو تحقيقها لرفع مستوى معيشة الفرد والأسرة والمجتمع. وفي هذا الجانب قال هاشم بن محمد الهاشمي مدير الخدمة التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: تولي الهيئة اهتماماً كبيراً في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين، وهذا الاهتمام ينعكس جلياً من خلال التوجه الاستراتيجي للهيئة لتحسين منظومة الخدمات وتحقيق رؤية الهيئة لتكون ضمن أفضل 20 مؤسسة تأمين اجتماعي على مستوى العالم. وسعياً في هذا التوجه، تسخر الهيئة جميع إمكانياتها في جانب التحول الرقمي والإلكتروني للخدمات التي تقدمها. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، ارتفعت نسبة التحول الرقمي بشكل ملحوظ حيث تجاوزت نسبة الـ (80%) بنهاية عام 2020م. واضاف الهاشمي: تقدم الهيئة خدماتها التأمينية عبر (9) فروع إقليمية بما فيها الفرع الرئيس في مقر الهيئة، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية (TAMINATOMAN). وكانت الهيئة قد دشنت منفذها في مسقط مول في مطلع العام الحالي، والذي يعمل على مدار فترتين صباحية ومسائية، بحيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من المنفذ في أوقات مختلفة، بالإضافة إلى الحصول على الاستشارات التأمينية أو أية استفسارات. وفي إطار تقديم الخدمات عبر فروع الهيئة، وحرصاً من الهيئة على تنظيم عملية استقبال المتعاملين، وتأكيداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قامت الهيئة بتطبيق نظام حجز المواعيد المسبق في شهر فبراير الماضي، حيث يمكن للمتعاملين حجز موعد من خلال رابط إلكتروني سهل الاستخدام ومرتبط بالموقع الإلكتروني للهيئة وسهل التداول في الهواتف الذكية، مع التأكيد بأن المواعيد المتعلقة بتقديم الخدمات لا تتجاوز في المتوسط يومي عمل. كما تقوم الهيئة بين الحين والآخر بتقييم رضا المتعاملين من خلال استطلاعات آراء المتعاملين بشكل دوري، كذلك من خلال طرح بعض المحاور في الموقع الإلكتروني للهيئة، ومما يدعم تقديم الخدمات بجودة وفي وقت قياسي، الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية بهدف استجلاب وتبادل البيانات اللازمة من مصادرها الرئيسة وذلك لتسهيل استكمال الخدمات والمعاملات التي تقدم للمتعاملين.