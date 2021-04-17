أهالي محافظة ظفار يشيدون بقرارات اللجنة العليا للحد من انتشار فيروس كورونا

في المحليات 17 أبريل,2021 نسخة للطباعة

صلالة ـ العمانية:

أعرب عددٌ من المواطنين والمسؤولين بمحافظة ظفار عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بهدف احتواء الجائحة والحد من انتشار الوباء، وأشادوا بقرار اللجنة العليا المتمثل في تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ليلا في محافظة ظفار، لتبدأ من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا بداية من أمس السبت وحتى إشعار آخر بسبب زيادة عدد الحالات المصابة والارتفاع القياسي في أعداد المنومين بالعناية المركزة والأجنحة بالمستشفيات بما يتجاوز السعة الاستيعابية وزيادة أعداد الوفيات.

وقال المكرم مصطفى بن عبدالقادر الغساني عضو مجلس الدولة: إنه منذ بدء الجائحة العام الفائت وهناك اهتمام ومتابعة خاصة من لدن جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للحد من تأثيرات هذه الجائحة على المواطنين سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، كما أن اللجنة العليا تقوم بجهود كبيرة للحد من انتشار الفيروس، ومنها الحصول على اللقاحات المتاحة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف بأن الإعلام قام بدور تثقيفي لتوعية المجتمع لاجتناب التجمعات بشتى أنواعها، وقد راهنت اللجنة العليا في عدة مناسبات على وعي المجتمع لتجنب التجمعات والمحافظة على صحتهم ولكن” ربما طول فترة هذا الوباء جعل المواطنين يتساهلون في بعض الإجراءات الاحترازية الأمر الذي جعل الوباء ينتشر بشكل كبير وما قرارات اللجنة الأخيرة بالإغلاق إلا نتاج هذا الارتفاع”.

وبيّن أنه مع التعاون في تطبيق هذه القرارات والجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة والمؤسسات الأخرى للحد من الإصابات وبتكاتف الجميع ووعي أبناء المحافظة والمقيمين عليها والتزامهم بالإجراءات الاحترازية” سنتجاوز هذه المرحلة ويجب على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية من خلال التوعية بخطورة هذا الوضع والتزام الجميع بكافة التعليمات”.

من جانبه قال سعادة المنذر بن أحمد المرهون والي سدح: “ إن الأوضاع الراهنة صعبة ونحن الآن في مرحلة الانتشار في محافظة ظفار فالوضع في ولاية سدح في تزايد مستمر في عدد الحالات، حيث إن المنطقة التجارية الأساسية في الولاية التي يوجد بها أغلب الخدمات الأساسية ويرتادها الكثير من الناس مما أدى إلى انتشار الفيروس بشكل مطرد.

وناشد سعادته الأهالي والمقيمين في ولاية سدح بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بما جاء في قرارات اللجنة العليا والبقاء في المنازل والخروج لقضاء الحاجات الأساسية في أضيق الحدود مع مراعاة أخذ الإجراءات الاحترازية بعين الاعتبار من لبس الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتباعد الجسدي ووقف حضور المناسبات الاجتماعية المختلفة في الوقت الحالي.

وحول قرارات اللجنة العليا الأخيرة قال سعادته: “ إن قرارات اللجنة الآن تصب في مصلحة المواطن والمقيم في كل ولاية فيجب على الجميع أن يدركوا ذلك.. والواجب يحتم الوقوف مع القرارات التي تتخذها اللجنة العليا ومراعاة المنظومة الصحية التي يبذل كادرها الطبي والتمريضي قصارى جهدهم لتنفيذ واجبهم على أكمل وجه وفق الإمكانات المتاحة.. مؤكدا أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن والمقيم وحماية لهم من هذا الوباء.

وقال سعادة المهندس عبدالقادر بن أحمد الحداد والي مرباط: إن قرار اللجنة العليا بإغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة في محافظة ظفار من الساعة السادسة مساء إلى الخامسة صباحا يأتي نتيجة لتزايد حالات الإصابة بكوفيد 19 في المحافظة، حيث زاد عدد الوفيات والمصابين نتيجة لعدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد وعدم إقامة المناسبات وحضورها والتجمعات الأسرية والتي كانت سببا رئيسا في ازدياد الحالات والضغط على المؤسسات الصحية في المحافظة.

وأكد سعادته على ضرورة الالتزام التام بقرارات اللجنة من جميع المواطنين والمقيمين والتي تهدف من خلالها إلى الحرص على سلامة الجميع وتجنب الأخطار التي يسببها الوباء كما هو حاصل الآن في ازدياد عدد الوفيات وعدد المصابين بشكل يومي.

من جانب آخر قال المهندس أحمد محمد بيت علي سليمان، عضو المجلس البلدي، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي لمحافظة ظفار: إن قرارات اللجنة العليا تعد خطوة احترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم وعليه فإن من الواجب التقيد بالتعليمات والتعاون مع الجهات الحكومية لما فيه خير ومصلحة الجميع.