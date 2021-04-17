«الصحة» تكرّم البحوث الفائزة فـي مجال سلامة المرضى

نظمت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمركز ضمان الجودة فعالية لتكريم البحوث الفائزة في مجال سلامة المرضى والتي تم الإعلان عنها خلال اليوم الوطني لسلامة المرضى للعام الماضي 2020.

حيث قُدمت العديد من البحوث العلمية من جهات مختلفة من المديريات العامة المركزية ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المرجعية وفي مجالات مختلفة، وهدفت إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة والحفاظ على سلامة المرضى، وتم فـرز (30) بحثًا علميًا، ومن ثم تم اختيار البحوث الفائزة بواسطة لجنة التحكيم، وذلك استنادًا الى معايير معينه تم وضعها مسبقًا.

وقد تم الإعلان عن فوز عـدد (6) من البحوث العملية المجيدة في مجال سلامة المرضى، حيث فاز بالجائزة الذهبية البحث الخاص بـ(أثر الدور الوطني لمشروع نظافة اليدين في فئة العامليين الصحيين) من المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض.

أما الجائزة الفضية فقد حصل عليها عـدد (2) من البحوث المتقدمة: إحدى البحوث كان من المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني، والبحث الآخر من المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض، وعـدد (3) من البحوث حصلت على الجائزة البرونزية: الاول من المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط تحت عنوان:

(تعزيز سلامة المريض أثناء جائحة “كوفيد ـ 19” في الرعاية الصحية الأولية بمحافظة مسقط)، والثاني من مستشفى ابراء بمحافظة شمال الشرقية، وذلك عن نهج متكامل متعـدد الخدمات ومشروع تطبيق واستخدام التهوية غير الغازية في قسم الاطفاء، والثالث من مستشفى عبري بمحافظة الظاهرة عن (مشروع تقليل استهلاك الحليب الصناعي لحديثي الولادة). وسيتم نشر البحوث لتطبيقها والاستفادة منها وستكون هـذه المبادرة بشكل سنوي سيعلن عنها خلال الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لسلامة المرضى في سبتمبر من كل عام، لهدف تشجيع العامليين الصحيين لعمل البحوث العلمية الهادفة، حيث يحرص مركز ضمان الجودة بالوزارة على نشر ثقافة سلامة المرضى والحفاظ على مأمونية الخدمات الصحية التي تعتبر أساساً في تطوير النظام الصحي.