افتتاح مقر لجنة الزكاة بصور وتدشين تسع مبادرات رئيسية خلال شهر رمضان

بدعم من «الغاز الطبيعي المسال»

صور ـ من عبدالله باعلوي:

افتتح بولاية صور مقر لجنة الزكاة (افتراضيًا)، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي ـ والي صور، خلال استقبال سعادته في مكتبه في اليوم الأول من رمضان لعام ١٤٤٢ هجري بوفد اللجنة برئاسة الشيخ ماهر بن سعيد العلوي ـ رئيس لجنة الزكاة بصور وأعضاء اللجنة.

وقد أعرب سعادة الشيخ والي صور عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها اللجنة منذ تأسيسها في العام 2017م في مساعدة وخدمة المجتمع لأداء فريضة الزكاة الواجبة وإيصالها لمستحقيها من الأسر والأفراد في الولاية حسب الشروط والمعايير الشرعية، وحث سعادته أصحاب الخير والمزكّين في الولاية على ضرورة التعاون مع اللجنة وتوجيه زكاة أموالهم وصدقاتهم لصندوق لجنة الزكاة بولاية صور كونها الجهة الرسمية المعتمدة في الولاية. وقد تم تجهيز مقر اللجنة بدعم من المؤسسة التنموية بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والذي يحتوي على عدد من أجهزة الحاسب الآلي وطاولات لأعضاء ورئيس اللجنة وجهاز للعرض المرئي، حيث يقع مقر اللجنة في قلب الولاية بجانب (ماي سيتي صور) لتسهيل الوصول من قبل المتبرعين من افراد المجتمع والشركات والجهات الخيرية المتعددة داخل وخارج الولاية بالإضافة الى المستحقين.

كما أطلقت لجنة الزكاة بصور ـ مع بداية شهر رمضان المبارك ـ تسع مبادرات رئيسية منها مبادرة (زاد الخير) لتوفير السلال الغذائية للأسر المستحقة المسجلة لدى اللجنة، ومبادرة (والله خير الرازقين) لمساعدة المسرّحين من أبناء الولاية، بالإضافة إلى مبادرة (سقيا الماء)، وايمانًا منها بإيجاد منصة تخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمجتمع أطلقت مبادرة (لأجلهم) والتي تهدف لترويج منتجات أصحاب المشاريع عبر تطبيق (الواتس آب)، كما انه من باب حرص اللجنة على التواصل مع أفراد المجتمع دشنت اللجنة خدمة (أخبار لجنة الزكاة بصور)، حيث يتم إرسال أخبار وإعلانات اللجنة عبر الرقم المخصص للخدمة (91263365).