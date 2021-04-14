وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تبحث مجالات التعاون مع ممثلة منظمة «الفاو»

استقبلت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سعادة نورا أورابح حداد ـ ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالسلطنة.

حضر اللقاء الدكتورة حسناء بنت محمد الحارثية ـ مساعدة ممثلة منظمة الفاو، ومن جانب الوزارة الدكتورة نادية بنت أبو بكر السعدية ـ المديرة التنفيذية لمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد)، ودعاء بنت يوسف المقبالية ـ جامع ومحلل بيانات من مركز موارد، وأحمد بن خميس القطيطي ـ المدير المساعد بدائرة التعاون الدولي.

في بداية اللقاء ثمّنت معالي الوزيرة مجالات التعاون المشترك بين مكتب المنظمة ومختلف الجهات الحكومية والمجتمعية بالسلطنة، وأبدت ترحيب الوزارة للتعاون مع المنظمة لتفعيل دعم البحوث والابتكارات المتعلقة ببرامج الغذاء والزارعة والثروة الحيوانية والأحيائية لإيجاد حلول مبتكرة وفاعلة تطور هذه القطاعات الحيوية وتحقق استدامتها، كما أشادت معاليها بجهود المنظمة في التعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالسلطنة لإعداد الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للسلطنة.

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