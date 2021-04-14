السلطنة تشارك فـي اجتماعات رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول «التعاون»

مسقط «الخليج 365»:

شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي. كما شاركت أيضا في الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء اللجنة ورؤساء البورصات بدول المجلس، حيث تأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود القائمة بين دول الخليج لتعزيز تكاملية أسواق المال الخليجية وتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير صناعة الأوراق المالية في المنطقة.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع سوق رأس المال والوقوف على المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء، إلى جانب استعراض المستجدات والتطورات في الأسواق المالية لدول المجلس، حيث تضمن الاجتماع إحاطة اللجنة بأهم قرارات اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق بدول المجلس في اجتماعها التاسع، والتي اعتمدت المبادرات التي ستسهم في تعميق التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وتضمينها في ورقة الأمانة العامة والعمل عليها كأولوية للعمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في مجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس.

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