مندوبية السلطنة لدى منظمة اليونسكو تشارك فـي اجتماعات تنفيذي المنظمة

توقيع اتفاقية بين «التنمية الاجتماعية» و«الجسر للأعمال الخيرية»

تشارك السلطنة ممثلة في المندوبية الدائمة لها بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في اجتماعات الدورة الـ(211) للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والمنعقدة حاليًّا عبر تقنية الاتصال المرئي ـ خلال الفترة من 7 أبريل وحتى 21 أبريل الجاري. وألقى سعادة الدكتور حمد بن سيف الهمامي ـ المندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة اليونسكو كلمة السلطنة في الجلسة العامة للدورة، أكد فيها على ضرورة تبني تدابير وقائية لحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على التراث الجيولوجي، ودعم التوجه للإعلان عن اليوم العالمي للتنوع الجيولوجي، واليوم العالمي لمحميات المحيط الحيوي. وأضاف قائلا: فخورون بالاحتفال هذا العام بتسليم جائزة اليونسكو ـ السلطان قابوس لصون البيئة خلال شهر نوفمبر 2021م، والذي يصادف الذكرى الثلاثين لتأسيسها، والاحتفالات بالذكرى الخمسين لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي MAB لليونسكو.

كما دعا سعادة المندوب على ضرورة دعم مناطق النزاع والطوارئ، ومن بينها المنطقة العربية خصوصا في مجال تعزيز أنظمتها التعليمية، وحماية مواقعها التراثية من مختلف الأخطار، وثمّن مبادرات ومساهمات الدول المانحة الرامية إلى دعم مبادرات المنظمة كإعادة إعمار مدينتي بيروت، والموصل، وعدم انتظار الحلول السياسية، كون أن الأمر مرتبط بالمعاناة الإنسانية. وفيما يخص بعض التوصيات ومشاريع القرارات المطروحة على المجلس، أوضح سعادته قائلًا: نتطلع إلى التوصيتين حول موضوعي العلم المفتوح وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ونأمل بأن تتمكن المنظمة من دعم وبناء قدرات الدول الأعضاء؛ لتمكينها من تنفيذ ما جاء في التوصيتين. وأشاد سعادته في ختام كلمة السلطنة بجهود منظمة اليونسكو في إعداد مشروع الاستراتيجية متوسطة الأجل للمنظمة، ووثيقة البرنامج والميزانية للمنظمة، مؤكداً بأنها قائمة على أساس النهج التشاركي لذا لا بد من تضافر الجهود بين المنظمة والدول الأعضاء من أجل النهوض ببرامج فعّالة يكون لها المردود الجيد على أرض الواقع.