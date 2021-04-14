مبادرات إلكترونية وتربوية لدعم التعلم عن بُعد بمدارس نخل

نخل ـ من سيف الكندي:

تواصل مدارس ولاية نخل تنفيذ العديد من المبادرات التربوية والتعليمية بهدف دعم العمل التربوي والتعلّم عن بُعد وذلك تحت إشراف المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة.

وقال الدكتور ناصر بن سالم الغنبوصي ـ مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة في حديثٍ لوكالة الأنباء العمانية: إن مدارس ولاية نخل نفذت قرابة (68) مبادرة ومشروعًا إلكترونيًّا لدعم التحصيل الدراسي وعملية التعلّم عن بُعد، مبينًا أن تلك المبادرات لاقت نجاحًا حيث تنوعت في محتواها وموادها وأهدافها، مؤكدًا حرص تعليمية محافظة جنوب الباطنة على تقديم الدعم الفني واللوجستي لمدارس ولايات المحافظة منها تقوية شبكة الإنترنت بالمدارس حتى يتسنى لمعلمي ومعلمات المدارس دخول المنصات التعليمية وتأدية الحصص، فضلًا عن دعم تنفيذ بعض المشروعات الإلكترونية الذاتية للمدارس. وتطرق إلى أبرز مبادرات مدارس ولاية نخل الذاتية منها مشروع قناة تعليمية لرفع الدروس تلقائيًّا لطلبة الحلقة الأولى إلى جانب مشروع السجلّات الإلكترونية كسجل تطوير الأداء المدرسي وسجل تأدية الحصص المتزامنة من المنزل وسجل خاص بالتعاميم الداخلية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة (كلاس ديجو) لسجل متابعة الطالب. وأضاف: إن إحدى مدارس الولاية نفذت مشروع السّجل السري الاجتماعي النفسي الذي يهدف إلى تتبع سلوكيات الطلبة وحصرها في سجل لسهولة متابعتها وإدارتها، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع إلكتروني آخر بعنوان:(متميزات عن بُعد) بهدف رفع دافعية الطالبات للتعلّم الإلكتروني عبر المنصات التعليمية، مشيرًا إلى العديد من المبادرات الإلكترونية مثل مبادرة (زاوية المبدعين المميزة) ومبادرة (واصل) ومبادرة (تعزيز) التي تهدف إلى تشجيع الطلبة على الحضور في المنصة التعليمية وتحسين مستوى التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى مشروع تدريس الطلبة أساسيات الحاسب الآلي لمواكبة التقدم التكنولوجي في عملية التعلّم عن بُعد، فضلًا عن مبادرة (نجمات التعلّم عن بُعد). أما في مجال المبادرات الخاصة بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة، فقد أوضح الغنبوصي بأن هناك العديد من المبادرات الناجحة منها مبادرة (لنقرأ سويًّا) عبر الاتصال المرئي إلى جانب مسابقة (نجم ختم القراءة والكتابة) ومبادرة (لمن الكأس) في مجال تنمية مهارات القراءة.