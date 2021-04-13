تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الفنية الجوية بسلاح الجو السلطاني العماني

مسقط ـ العمانية: تمَّ أمس بسلاح الجو السلطاني العماني تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الفنية الجوية، تحت رعاية العميد الركن جوي سعيد بن محمد الحجري قائد قوة الدفاع الجوي بسلاح الجو السلطاني العماني، وذلك على مسرح معهد الدفاع الجوي بمعسكر المرتفعة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والمتطلبات الوقائية للحدِّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وشاهد راعي المناسبة والحضور في البداية المناسبة مادة فيلمية استعرضت مراحل التطوير والتحديث التي شهدتها الكلية خلال مسيرتها التعليمية والتدريبية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى جانب منهاج الدورة وما يحتويه من دروس نظرية وتطبيقات عملية والجهود المبذولة من جانب هيئة التوجيه والتدريب بالكلية من أجل الارتقاء بمستوى الخريجين وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة وفق أعلى معايير الجودة في التدريب.

وعقب ذلك سلَّم قائد قوة الدفاع الجوي راعي المناسبة الجوائز التقديرية للمجيدين من منتسبي الكلية الفنية الجوية، وشهادات التخرج للخريجين في مختلف التخصصات.

وهنأ العميد الركن جوي قائد قوة الدفاع الجوي في ختام المناسبة الخريجين على تخرجهم، وحثهم على مواصلة الجهد في البحث عن كل ما هو جديد كل في مجال تخصصه، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم المقبلة.