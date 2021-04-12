اللجنة الفرعية لدراسة واقع الإسكان الاجتماعي تستعرض مرئيات بنك الإسكان

في المحليات 12 أبريل,2021 نسخة للطباعة

استضافت أمس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، والمُشكَّلة لدراسة (واقع الإسكان الاجتماعي بالسلطنة)، عددًا من مسؤولي بنك الإسكان العماني. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم علي بن أحمد الحارثي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع مسؤولي البنك مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالدراسة منها: الإحصائيات والبيانات الخاصة بالقروض الإسكانية، وإجراءات الحصول على القروض الإسكانية، ومدى التنسيق بين البنك، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

كما تناولت اللجنة خلال استضافتها لمسؤولي البنك التحديات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية التي تواجه البنك المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية لفئة الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى مناقشة المقترحات والرؤى التي من شأنها تحسين تقديم الخدمات المصرفية الإسكانية لذوي الدخل المحدود.

وقد ضمَّ وفد بنك الإسكان الاجتماعي كلًّا من: عبد اللطيف بن عمر الزدجالي ـ رئيس مجموعة الأعمال، ومحمود بن محمد الرئيسي ـ رئيس مجموعة المالية، وعلي بن إبراهيم الرئيسي ـ مدير دائرة العمليات. وتهدف الدراسة إلى مراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والتعرف على واقعه، ورصد مختلف التحديات التي تواجه تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى تقديم توصيات مناسبة للارتقاء بها. وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على تقرير متابعة إجراءات ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها السابق، إضافة إلى التصديق على محضر ذات الاجتماع، والتطرق إلى ما استجد من أعمال. من جهة أخرى عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس، اجتماعها العاشر من دور الانعقاد السنوي الثاني للفترة السابعة برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. واستضافت اللجنة في الاجتماع عددًا من مسؤولي المدارس الخاصة، وذلك في إطار دراسة اللجنة حول (واقع سياسات وتشريعات التعليم عن بُعد في السلطنة وسبل تطويرها).وناقشت اللجنة مع مسؤولي المدارس الخاصة مجموعة من محاور الدراسة منها: السياسات والتشريعات المنظمة للتعليم عن بُعد بالمدارس الخاصة، واستعراض تجارب تلك المدارس عند تطبيق الدراسة، إضافة إلى استعراض التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال، كما استعرضت اللجنة خلال استضافتها لمسؤولي المدارس الخاصة مدى جاهزية البُنى التحتية في تلك المدارس لتطبيق التعليم عن بُعد، والمجالات التي شملها، وأبرز التحديات في هذا المجال والحلول المقترحة، والتشريعات المقترح استحداثها في هذا الجانب، إضافة إلى مناقشة المقترحات والتصورات والرؤى العملية التي من شأنها تطوير التعليم عن بُعد في السلطنة.

وقد استضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من مسؤولي مدرسة السلطان قابوس الخاصة منهم: الدكتور جلين كانترفورد ـ مدير المدرسة، ومستر بول ـ مدير الثانوية بالمدرسة، ونانسي تا ضروس ـ مساعدة المدير، كما استضافت في ذات الاجتماع عددًا من مسؤولي مدرسة التكوين الخاصة منهم: بدر بن سيف البوسعيدي ـ الرئيس التنفيذي، وأميرة حسن آغا ـ مديرة المدرسة، ورندا الفاضل الطريفي ـ معلمة تقنية معلومات بالمدرسة.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على التعليم عن بُعد.. ماهيته وأهميته وآثاره، والتعرف على التحديات التي تواجهه وإيجاد التشريعات اللازمة لتطبيقه بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية واقتراح سياسات تضمن فعاليته وديمومته المستقبلية. وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.