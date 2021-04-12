السلطنة تبدأ صيام شهر رمضان الأربعاء

مسقط ـ العمانية: أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ، في بيان لها مساء أمس، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك وعليه يكون اليوم الثلاثاء المُتمم لشهر شعبان ويوم غد الأربعاء الموافق له 14 أبريل 2021م غرة شهر رمضان الفضيل.

جاء ذلك في بيان للجنة فيما يأتي نصه:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اجتمعت بعون من الله وتوفيقه مساء الاثنين 29 من شعبان ١٤٤٢ هـ الموافق له 12 من أبريل 2021م اللجنة الرئيسية لتحديد أهلة الشهور الهجرية، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية

وعضوية كل من:

فضيلة الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة وسعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وسعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي قاضٍ بالمحكمة العليا وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالستار الكمالي رئيس محكمة الاستئناف بمسندم وفضيلة الشيخ محمد بن سالم النهدي قاضي استئناف بمحكمة مسقط.

وإذ لم تتلقَ اللجنة أي بلاغ عن رؤية الهلال، فإنه يكون اليوم الثلاثاء هو المُكمل للثلاثين من شهر شعبان ١٤٤٢ هـ، ويكون يوم غد الأربعاء هو غرة شهر رمضان لعام ١٤٤٢هـ الموافق له ١٤ من أبريل 2021م. وبهذه المناسبة الكريمة العطرة يسر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن ترفع خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ضارعين للمولى ـ جل جلاله ـ أن يُعيده عليه مرات عديدة وأزمنة مديدة، وهو ينعم بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى عُمان الطيبة بالرفعة والعزة، وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يرفع البلوى عن العالم أجمع، ويكفيه شر الأوبئة والأسقام، ويلبسه لبوس الصحة والعافية والازدهار عاجلا غير آجل إنه ولي ذلك والقادر عليه.