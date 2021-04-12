بحث علاقات التعاون بين السلطنة والصومال فـي مختلف المجالات

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية بديوان عام وزارة الخارجية ظهر أمس كلًّا من: معالي محمد عبدالرزاق محمود ـ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي حسن معلم خليف ـ وزير الدولة برئاسة الجمهورية مبعوثي فخامة محمد عبدالله فرماجو ـ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية اللذين يزوران السلطنة حاليًّا. جرى خلال المقابلة بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، والاهتمام المشترك بتنميتها بما يعود بالمنافع المتبادلة ويعزز المصالح الثنائية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والجهود المبذولة لمعالجتها. حضر المقابلة سعادة الدكتور عبد الولي علي أحمد ـ سفير جمهورية الصومال الفيدرالية المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجي.

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