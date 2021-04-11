متابعة سير الأعمال بمشروع سوق الأسماك بالسيب

مسقط ـ «الخليج 365»:

قام سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية بزيارة ميدانية لمشروع إنشاء سوق الأسماك بميناء الصيد البحري بالسيب بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة وعدد من المسؤولين في الشركة المنفذة للمشروع. حيث اطلع سعادته على سير الأعمال والتحديات التي تواجه أعمال التنفيذ وإبداء الملاحظات والحلول لتسريع وتيرة الأعمال.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشاريع المنفذة من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

ويشتمل المشروع على قاعة للمناداة وصالة لبيع الأسماك بالتجزئة تحتوي على 74 طاولة عرض و50 طاولة مخصصة لتقطيع الأسماك، ومقهى ومطعم بإطلالة بحرية و12 محلا وذلك لخدمة مرتادي السوق والسياح، كما يتضمن المشروع مكاتب لموظفي الوزارة ومؤسسة الدلالة وغرفة حراسة.

ويقع السوق بالقرب من حوض الميناء مما يشكل إطلالة جميلة سياحية تمكن مرتادي السوق من مشاهدة قوارب وسفن الصيد وحركة مناولة الأسماك.

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