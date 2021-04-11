صلالة ـ «الخليج 365»:

عقدت اللجنة الصحية بولاية سدح اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ المنذر بن أحمد المرهون ـ والي سدح وبحضور أعضاء اللجنة الصحية من مختلف المؤسسات بالولاية وذلك بمكتب الوالي. تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الصحي بالولاية من ناحية الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، حيث تم عرض أهم الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، وتم التأكيد على أهمية أخذ اللقاح والتحصينات المتوافرة. كما تم استعراض الإحصائيات والمؤشرات الصحية بشكل عام حول فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والتطورات الناتجة للموجة الثالثة للفيروس. وتطرق خلال اجتماع اللجنة الصحية بولاية سدح إلى ضرورة رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بالولاية وتفعيل مشاركة المجتمع وجمعية المرأة العمانية بالولاية والاهتمام بالثقافة الصحية والتباعد الجسدي بين الأفراد، والتأكيد على أهمية أخذ المعلومة الأكيدة من الجهات المختصة والمعنية بالدولة.

كانت هذه تفاصيل خبر «صحية» سدح تناقش الوضع الصحي الوبائي لفيروس كورونا «كوفيد ـ 19» بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.