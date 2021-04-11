تكريم «47» مدرسة شاركت فـي تنفيذ كتاب «من أجل الخليج 365 .. تفاعل إيجابي وشعور بالمسؤولية»

كرَّمت وزارة التربية والتعليم ممثلة بـ(دائرة المواطنة) صباح أمس (47) مدرسةً من مختلف المديريات التعليمية بمحافظات السلطنة المشاركة في تنفيذ كتاب (من أجل الخليج 365 .. تفاعل إيجابي وشعور بالمسؤولية)، في احتفالية افتراضية أقيمت بهذه المناسبة وبرعاية سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل الوزارة للتعليم، وذلك عبر برنامج (Microsoft Teams).

حضر حفل التكريم بدر بن علي السريري ـ رئيس العلاقات الخارجية والقيمة المضافة بشركة (سي سي إنيرجي ديفالوبمنت) الداعمة لحفل تكريم المدارس المطبقة للكتاب، وعدد من مديري عموم مديريات ديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية بمختلف محافظات السلطنة، وعدد من مديري المدارس المشاركة لتطبيق كتاب (من أجل الخليج 365 .. تفاعل إيجابي وشعور بالمسؤولية)، وعدد من المعلمين والمشرفين على تطبيق الكتاب في المدارس المشاركة، إلى جانب القائمين بمتابعة أعمال دائرة المواطنة بالمديريات التعليمية بالمحافظات.

وقد ألقت بدرية بنت حمد المشرفية ـ رئيسة قسم دراسات المواطنة بدائرة المواطنة بالوزارة كلمة الوزارة، قالت فيها: تعد المشاركة المجتمعية، كأحد المداخل المهمة؛ لتحقيق جودة التعليم، فالتعليم الجيد لن يتحقق إلا عن طريق التعاون والتكامل، بين المؤسسات التربوية، ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وهذا ما أكدته رؤية عمان 2040، وتسعى وزارة التربية والتعليم، إلى تعزيز قيمة هذه المشاركة لدى النشء، ويتضح ذلك الدور، من خلال المبادئ والأهداف التي تضمنتها فلسفة التعليم، والتي تُعد مرجعًا رئيسًا، لرسم سياسات التعليم وخططه في السلطنة. وكذلك من خلال، وضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق المشاركة المجتمعية، إذ تضمنت الخطة الخمسية التاسعة للوزارة (2016 – 2020) مجال المشاركة المجتمعية، كما أنها جاءت من ضمن أولويات الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025).