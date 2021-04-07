وزير الصحة يستعرض مع السفير الإيراني التطورات الناتجة عن انتشار جائحة «كوفيد ـ 19»

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة سـعادة علي نجفي ـ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لـدى السلطنة. تم خـلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مجال الصحة. كذلك جرى خلال المقابلة استعراض التطورات الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) على مستوى العالم، والجهود الدولية للحدِّ من انتشاره. وأشاد سعادة السفير الإيراني بالجهود التي تقوم بها السلطنة في الحدِّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19). حضر المقابلة عـدد من المسؤولين بالوزارة.

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