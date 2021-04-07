زكاة بالسيب تدشن حملة «رمضان الخير»

السيب ـ من عبدالعزيز الزدجالي:

نظَّمت لجنة الزكاة بولاية السيب أمس الأول حفل تدشين حملة (رمضان الخير)، وذلك عبر الاتصال المرئي.

رعى الحفل سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري ـ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وتضمن برنامج الحفل كلمة لسعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري ـ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، راعي حفل التدشين، بعدها تم عرض فيديو قصير شمل إنجازات اللجنة، ثم كلمة للشيخ محمد بن سالم الخروصي ـ مدير دائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تلاها كلمة عمر بن راشد الشعيبي ـ رئيس لجنة الزكاة بولاية السيب.

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