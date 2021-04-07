مسقط ـ العمانية: عُقدت أمس بوزارة الخارجية جلسة مباحثات سياسية بين السلطنة وسويسرا بحثت مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.

ترأس الجلسة من الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية، ومن الجانب السويسري معالي إجناسيو كاسيس ـ نائب رئيس المجلس الاتحادي ووزير الخارجية السويسري.

وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على الجهود المشتركة للبلدين في دعم كافة المبادرات السلمية الهادفة لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين.

وفي إطار الزيارة قام معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الوزير السويسري بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

حضر الجلسة سعادة بالز أبلانالب ـ سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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