فهد بن محمود يستقبل عضو المجلس الاتحادي ورئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسري

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي إجنازيو كاسيس عضو المجلس الاتحادي ورئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية بجمهورية سويسرا الاتحادية، وبعد أن رحب سموه بمعالي الضيف والوفد المرافق له، جرى استعراض شامل للعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وسبل دعم التعاون بينهما، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أعرب معالي إجنازيو كاسيس عن رغبة سويسرا في توطيد أواصر التعاون الثنائي في العديد من المجالات، مؤكدًا تقدير بلاده لسياسة السلطنة المتوازنة في علاقاتها الدولية مما أكسبها الاحترام والتقدير من الجميع، مشيدًا معاليه بنتائج لقاءاته مع المسؤولين في السلطنة، ومبديا ارتياحه لمستقبل العلاقات المتنامية بين البلدين والحرص المتبادل للارتقاء بها.

حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية..

كما حضرها سعادة بالز أبلانالب سفير جمهورية سويسرا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة.

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