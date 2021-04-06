بحث التعاون المشترك بين السلطنة وسويسرا

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني صباح أمس بمكتبه معالي إجنازيو كاسيس ـ عضو المجلس الاتحادي ورئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية بجمهورية سويسرا الاتحادية والوفد المرافق له.

في بداية اللقاء رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، ومن جانبه قدم معالي الضيف شكره وتقديره للسلطنة.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية حول مسيرة العلاقات التي تربط السلطنة بالاتحاد السويسري، كما تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وتم التطرق كذلك إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة بالز أبلانالب ـ سفير جمهورية سويسرا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة.

كما استقبل اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي ـ قائد البحرية السلطانية العُمانية بمركز الأمن البحري صباح أمس معالي إجنازيو كاسيس ـ عضو المجلس الاتحادي ورئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية بجمهورية سويسرا الاتحادية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًّا.

وتم خلال المقابلة بحث وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة عدد من كبار الضباط بالبحرية السلطانية العُمانية، وسعادة سفير جمهورية سويسرا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة. كما قام معالي عضو المجلس الاتحادي السويسري واللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العُمانية بجولة في مركز الأمن البحري، وقد استمع إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، وعمليات البحث والإنقاذ والإشراف على إجراءات الحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر بما يضمن ويعزز سلامة الملاحة.