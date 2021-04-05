رئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسري يصل السلطنة

قام بزيارة جامع السلطان قابوس الأكبر مسقط ـ العمانية: وصل البلاد أمس معالي إجنازيو كاسيس ـ نائب رئيس المجلس الاتحادي ورئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسري وذلك في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق يومين.

ويلتقي معالي الضيف بعدد من المسؤولين بالدولة كما يجري جلسة مباحثات رسمية.

وكان في استقبال معالي الضيف لدى وصوله البلاد سعادة السفير الدكتور خالد بن سعيد الجرادي ـ رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بالوزارة. كما زار معالي إجنازيو كاسيس نائب رئيس المجلس الاتحادي ورئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسري أمس جامع السلطان قابوس الأكبر وذلك في إطار زيارته الحالية للسلطنة. وقد استمع معالي الضيف إلى إيجازٍ عن تاريخ بناء الجامع وتعرف على التصاميم التي بُني بها والتي تضم نماذج لمختلف التصاميم المعمارية العُمانية والإسلامية. كما تعرف على المرافق التي يضمها الجامع مثل: معهد العلوم الإسلامية والمكتبة وقاعة المحاضرات والمرافق الأخرى.

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