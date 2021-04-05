بدء عملية التحكيم لمسابقة إتقان التلاوة والصوت الحسن بتعليمية ظفار

صلالة ـ «الخليج 365»:

نفَّذت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ـ ممثلة بدائرة تنمية الموارد البشرية، قسم التربية الإسلامية ـ جدول تحكيم مسابقة إتقان التلاوة والصوت الحسن على مستوى المديرية للعام الدراسي (2020/‏2021م) للمستويات: الأول للصفوف (10 ـ 12) أربعة أجزاء متتالية، والمستوى الثاني للصفوف (5 ـ 9) ثلاثة أجزاء متتالية، والمستوى الثالث للصفوف (1 ـ 4) جزءان متتاليان لمدارس المحافظة وذلك بمركز التدريب والإنماء المهني بصلالة. وتهدف المسابقة إلى تنمية الشعور بأهمية القرآن الكريم لدى الطلبة والاعتزاز بمقومات الهُوية الإسلامية وإكساب قِيم القرآن الكريم وخدمة مناهج التربية الإسلامية في جميع المراحل الدراسية والعمل على تحسين الزاد اللغوي لدى الطلبة، والتعود على شغل الوقت بما ينفع الطالب دينا ودنيا وإكسابهم قوة نفسية وحصانة أخلاقية، وكذلك تفعيل دور البيت والمدرسة في متابعة الطلبة عند تلاوة القرآن الكريم وتأكيد دور الوزارة الريادي في العناية بكتاب الله وحث الطلبة على تحسين أصواتهم بكتاب الله تعالى، والإسهام في إعداد الطلبة للمشاركة في المسابقات القرآنية المحلية والإقليمية والدولية.

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