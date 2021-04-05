شاركت السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع العشرين للجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ أمس عبر الاتصال المرئي من مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في اللجنة. وقد تناول جدول أعمال الاجتماع استعراض خطة العمل الخاصة بتفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، واستعراض مرئيات ومقترحات الأجهزة الأعضاء حيال خطة العمل، وذلك في إطار تفعيل آليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تشارك فـي اجتماع حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.