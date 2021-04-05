مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية أمس في أعمال المؤتمر العربي الخامس رفيع المستوى لحقوق الطفل، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية عبر تقنية الاتصال المرئي. مثَّل السلطنة في الاجتماع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي ـ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ويسلط المؤتمر الضوء على آليات حماية حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) وتأثيرها على وضع الأطفال في المنطقة العربية ورصد جهود الدول الأعضاء لمكافحة (كوفيد ـ 19).وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات، منها: تصميم دليل عربي حول أفضل الممارسات الإيجابية لكيفية التعامل مع جائحة (كوفيد ـ 19) في المنطقة العربية بهدف تغيير نمط الحياة لدى الأطفال من الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي والتعليمي ورصد التجارب الوطنية التي بذلتها الدول العربية خلال تفشي هذه الجائحة وإجراءات الوقاية والحد منها. وصاحب المؤتمر إطلاق شبكة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تقديم نافذة دورية للأطفال تمكّن الحصول على معلومات لمعرفة التطورات الحاصلة لجائحة (كوفيد ـ 19) وتوعية الأطفال في المنطقة العربية من مخاطر هذه الجائحة إضافة إلى التركيز على الالتزام بالاحتياطات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تشارك فـي أعمال المؤتمر العربي الخامس لحقوق الطفل بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.