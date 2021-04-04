«يوم الخدمة الاجتماعية» .. فعالية صحية بمستشفى عبري

عبري ـ من صلاح بن سعيد العبري:

نظَّم مستشفى عبري فعالية صحية بعنوان: (يوم الخدمة الاجتماعية) تحت شعار: (معًا لتعزيز التضامن الاجتماعي والترابط العالمي) والذي يصادف 16 مارس من كل عام.

وإيمانًا بأهمية الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى الكلى وحاجتهم الماسة لمواصلة هذا الدعم تم تخصيص يوم الخدمة الاجتماعية لهذا العام لمرضى الكلى.

اشتمل برنامج الفعالية على تنظيم مسابقات للمرضى المنوَّمين مصحوبة بتوزيع هدايا عليهم وعلى الموظفين، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ الإجراءات والاحترازات الوقائية للحدِّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

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