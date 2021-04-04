مسقط ـ العمانية: استعرض معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني مسيرة العلاقات التي تربط السلطنة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال استقباله بمكتبه صباح أمس سعادة علي نجفي ـ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المكتب السلطاني يستعرض مع السفير الإيراني عددا من مجالات التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.