تدشين كتاب «ملخصات الأبحاث العلمية بالمستشفى السلطاني»

دشَّن المستشفى السلطاني أمس كتاب (ملخصات الأبحاث العلمية للطاقم الطبي بالمستشفى للأعوام من 2000 – 2020). رعى حفل التدشين معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة بحضور الدكتور قاسم بن أحمد السالمي ـ مدير عام المستشفى السلطاني، إلى جانب عدد من الكوادر الصحية والإدارية العاملة بالمستشفى، وذلك بقاعة المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى.

جاء تدشين الكتاب انطلاقًا من أهمية توثيق أبرز الأبحاث العلمية التي أعدت بالمستشفى السلطاني عن طريق تجميع ملخصات الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية من قبل الطاقم الطبي والطبي المساعد العاملين في المستشفى السلطاني من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٢٠، إلى جانب إثراء البحث العلمي في مجال الصحة والطب.

وقال الدكتور قاسم بن أحمد السالمي ـ مدير عام المستشفى السلطاني: إن البحوث العلمية تسهم في تحديث بروتوكولات العلاج المتبعة، وبسببها أدخلت أدوية ووسائل وتكنولوجيات جديدة ومختلفة على الأنظمة الصحية، وإن تأثير البحوث العلمية حتَّم علينا كعاملين في القطاع الصحي الاستمرار في تحديث معارفنا والاستمرار أيضًا في إجراء البحوث والإضافة على الرصيد المعرفي اللازم لتقديم خدمات آمنة وعالية الجودة. وأضاف: في هذا العصر لا يمكن لأي منا ممارسة مهنة الطب بطريقة آمنة وفاعلة إن لم نستمر في متابعة كل ما هو جديد ومشاركة خبراتنا مع الآخرين، ولذلك فإن مهارات تحليل الأوراق العلمية المنشورة ومهارات إجراء البحوث العلمية أصبحتا مهارات أساسية مثلها مثل مهارات التشخيص والعلاج. وقد أشرف على إعداد الكتاب لجنة البحث العلمي بالمستشفى السلطاني برئاسة وتنفيذ الدكتور باسم بن جعفر البحراني ـ استشاري أول أمراض الأورام بالمستشفى. وبلغ عدد البحوث التي اشتملها الكتاب (674) بحثًا، منها 11 بحث ماجستير، و13 بحث دكتوراه في مختلف مجالات الصحة والطب. ويُعد المستشفى السلطاني من أهم وأكبر المؤسسات الصحية المرجعية على مستوى السلطنة؛ ويعود ذلك لتعدد أقسامه ومراكزه التخصصية في مختلف مجالات الرعاية الصحية، إلى جانب ريادته على المستوى العلمي والمهني الذي اتصف به منذ افتتاحه في عام 1987م وحتى يومنا هذا، مما جعله يتبوأ مصاف المؤسسات الصحية الرائدة في خدمة المجتمع وعلاج الأمراض المختلفة.

وتُعد دائرة التدريب والدراسات بالمستشفى السلطاني من أكثر الدوائر تميزًا ومواكبةً للمستجدات العلمية والمهنية، حيث دأبت على تطوير ودعم البحوث والباحثين ونشر الأبحاث العلمية في المجلات والدوريات المحكمة محليًّا وعالميًّا.